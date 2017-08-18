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Dünya
Deutsche Welle

Barcelona için 'kedi dayanışması'

Barcelona'daki terör eyleminin ardından polis saldırının sorumlularını ararken, birçok Twitter kullanıcısı da kedi görüntüleri paylaşarak dayanışma gösterdi.

18 Ağustos 2017 02:35

Belçika'nın başkenti Brüksel'de 22 Kasım 2015'teki saldırının ardından sosyal medyada gösterilen dayanışmanın bir benzeri Barcelona'daki terör eylemi sonrası yaşandı.

Barcelona'daki saldırının ardından İspanyol polisi, özellikle olay yeri yakınlarındaki insanlardan sosyal medyada görüntü yayınlamamalarını istedi.

Bunun üzerine çok sayıda Twitter kullanıcısı, Barcelona futbol kulübünün de sloganı olan #FuerzaBarcelona (Barcelona gücü) ve #Barcelona etiketleriyle kedi fotoğrafları ya da videoları paylaşmaya başladı. Kullanıcıların birçoğu, kanlı saldırı görüntülerinin sosyal medyada yayılmasını önlemeye çalışmak için bu yolu seçtiklerini belirtti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları ise şüphelilerin kaçmasına yardımcı olabilecek ya da polis operasyonlarını olumsuz etkileyebilecek bilgilerin yayılmasını engellemeyi amaçlıyordu.

Bir Twitter kullanıcısı, "Polisin işini yapmasına izin ve kurbanlara biraz saygı gösterin. Teröristler de sosyal medya kullanıyor. Onlara bilgi yerine kedi verin" diye yazarken, bir diğeri "Sevimli kedi fotoğrafları yükleyelim ki katiller dökülen kanı ve yaşatılan acıyı istismar edemesin" çağrısında bulundu.

Belçika'yı örnek aldılar

Bir başka kullanıcı ise "Belçika'da yaptıkları gibi, saldırı fotoğraflarının yayılmasını engellemek için kedi fotoğrafları paylaşın. Güçlü ol Barcelona" diye tweet attı.

Brüksel'deki terör saldırısının ardından Belçika polisi, insanlardan sosyal medyada olayla ilgili fotoğraf ya da video paylaşmamalarını istemişti. Bu çağrı üzerine binlerce Twitter kullanıcısı kedi görüntüleri paylaşarak polise yardımcı olmaya çalışmıştı.

Başarıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 16 kişiyi gözaltına alan Belçika polisi de cevabını sosyal medya üzerinden vererek, "Dün gece bize yardımcı olan tüm kedilere: Buyurunuz" diye tweet atıp kedi maması fotoğrafı paylaşmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DW, CÖ/BÖ

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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