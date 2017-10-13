Barcelona hata yapmak istemiyor: Messi'yi tutmak için servet ödeyecek!

Sezon başında Neymar'ı 222 milyon Euro serbest kalma bedeliyle PSG'ye kaptıran Katalan devi Barcelona, Arjantinli yıldızı Lionel Messi'de de benzeri bir sorun yaşamamak için dünya tarihine geçecek bir teklife hazırlanıyor.

DailyMail'in iddiasına göre Barcelona, Messi'ye 95 milyon Euro imza parası ödeyecek. Bununla da yetinmeyecek olan Katalan ekibi, Messi'yi takımda tutmak için yıllık olarak 26 milyon Euro ödemeye de hazır.

Barcelona’nın, sözleşmesi Mayıs 2018’de bitecek Lionel Messi’yi takımda tutabilmek için hazırladığı paketin detayları ortaya çıktı.

DailyMail'a göre Katalan ekibi, 30 yaşındaki oyuncuya ‘imza parası olarak’ tek seferde 95 milyon Euro (411 milyon TL) ödeyecek. Barcelona’nın çılgın rakamı ödeyebilmek için Camp Nou’dan önümüzdeki sezon elde edilecek geliri ve sponsorluk anlaşmalarından gelecek parayı kullanacağı ifade edildi.

Messi kontrat teklifini kabul etmesi durumunda ise haftalık 556 bin Euro, toplamda her yıl 26 milyon Euro kazanacak.

Yeni bütçesi 897 milyon Euro

Öte yandan Barcelona’nın yeni bütçesi de dudak uçuklatacak cinsten. Katalan ekibinin başkanı Bartomeu, 21-22 Ekim’de yapılacak genel kurulda bütçeyi 897 milyon Euro olarak üyelerin onayına sunacaklarını söyledi.

59 günde 15 maç!

Arjantin’i Dünya Kupası’na taşıyan isim olarak dikkat çeken Messi, 13 Ağustos’tan beri kulübünün ve milli takımının tüm resmi maçlarında bir dakika bile kaçırmadan oynadı.

Barcelona’da 11 resmi maçta tam 14 gol atan süper Arjantinli, milli takımının da Dünya Kupası elemelerinde Eylül ve Ekim aylarında oynadığı 4 maçta da 90 dakika sahada kaldı ve toplam 18 gol kaydetti.