Barcelona 'hacklendi': Angel Di Maria'yı transfer ettiler

Kendilerini 'OurMind' olarak adlandıran bir grup hacker, gece saatlerinde İspanyol devi Barcelona'nın Facebook ve Twitter hesaplarını hackledi. Hackerlar, Paris Saint-Germain forması giyen Angel Di Maria Barcelona'ya transfer olmuş gibi paylaşımda bulundu.

Birçok sosyal medya kullanıcısı, durumu ilk anda fark etmedi. 'Yeni transfer Di Maria'ya "Hoşgeldin" mesajı yazanlar olurken, Arjantinli futbolcunun mevkiisiyle ilgili kritik yapanlar, hatta bu transferden sonra Arda Turan'ın kesin olarak transfer olacağını söyleyenler bile oldu...

Barcelona'nın gece saatlerinde yaşadığı 'hacker krizi'nden birkaç ekran görüntüsü şöyle: