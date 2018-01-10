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Spor

Barcelona, Griezmann için Atletico Madrid'e 100 milyon Euro ödeyecek

AS gazetesi, Barcelona’nın Fransız oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığını yazdı

10 Ocak 2018 17:11

Barcelona sezon sonunda Atletico Madrid’in Fransız forveti Antoine Griezmann’ın serbest kalma bedeli olan 100 milyon Euro’yu (449 milyon TL) ödeyerek kadrosuna katacak.

İspanyol AS Gazetesi, Katalan temsilcisinin sezon sonundaki planının ise Atletico Madrid’den Antoine Griezmann olduğunu öne sürdü. Haberde, Atletico ile 2022’ye kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncuyla prensip anlaşmasına varıldığı, Fransız forvetin serbest kalma bedeli olan 100 milyon Euro’nun (449 milyon TL) gözden çıkarıldığı ifade edildi. Eğer Griezmann da gelirse gelecek sezon Barça’nın hücumunda O ve Messi ile Suarez, orta sahada İniesta (Rakitic), Coutinho ve Busquets olacak.

Griezmann, Fransa’nın Macon bölgesinde doğdu. 2005’te Real Sociedad’a karşı oynanan dostluk maçında dikkati çekti. 1 haftalık denemenin ardından Sociedad alt yapısına alındı. 2009’da A Takım’a çıktı, 5 sezon burada oynadı. 2014’te ise 4 sezondur forma giydiği Atletico Madrid’e, 30 milyon Euro’ya (135 milyon TL) transfer oldu.(Fanatik)

 

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