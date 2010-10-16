-BARCELONA, GEÇMİŞ YÖNETİMİ DAVA EDECEK MADRİD (A.A) - 16.10.2010 - Şenhan Bolelli - İspanya futbol tarihinde bir ilk gerçekleşirken, Barcelona Kulübü'nün genel kurul toplantısında, geçmiş yönetimin yaptığı harcamalardan dolayı dava edilmesi için karar alındı. Barcelona Kulübü'nün bugün yapılan genel kurul toplantısındaki oylamada üyeler 439'a karşı 468 evet ile geçmiş Joan Laporta yönetiminin savurganlık yaptığı gerekçesiyle yargılanmasını istedi. İspanya futbol tarihinde ilk defa bir kulüp, yapmış olduğu harcamalarından dolayı geçmiş yönetim hakkında dava açılmasını talep ederken, Joan Laporta başkanlığındaki eski Barcelona yönetim kurulunun, geçen sezonki 79 milyon avroluk zararın hesabını vermesi gerekiyor. Laporta, 6,5 milyon avroyu savurganca harcamakla suçlanıyor. 1 Temmuz 2010'dan itibaren Barcelona'nın kulüp başkanı olan Sandro Rosell, göreve geldiğinden bu yana Laporta'yı kulüp hesabını kişisel harcamalarında kullanmakla suçlayan açıklamalar yapmıştı. Barcelona'nın bugün aldığı kararı "tarihi" olarak değerlendiren Sandro Rosell, "Hiç hoş bir zaman değil, bundan hoşlanmıyoruz ama kurallar bizi buna zorunlu kıldı ve kuralları uygulamamız lazım. Bu olaydan dolayı zor bir dönemden geçiyoruz. Ve bunu yapmak bizim dönemimize denk geldi. Beyaz bir sayfa açmak, bu korkunç, asla hoş olmayan olayı bir an önce kapatmak istiyoruz. Kulüp tarihimizin en önemli sosyal kararını alacağız" ifadelerini kullandı. Bu arada, bugün açıklanan geçen sezonla ilgili harcamalarda, Laporta'nın kullandığı kulübe ait kredi kartından 53 bin avroluk harcama yapıldığı ve bunların restoran, otel, parfüm, puro, disko harcamaları olduğu görüldü. Barcelona'nın harcamalarında, İbrahimoviç'in İnter'den transferi için İsveçli futbolcunun menajerine 8 milyon avro ödenmiş olması da dikkati çekti. Barcelona kulübünün mevcut durumda 430 milyon avro borcu bulunuyor.