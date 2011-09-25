-Barcelona fırtınası sürüyor MADRİD (A.A) - 24.09.2011 - İspanya 1. Futbol Ligi'nin 6. haftasında oynanan maçta Barcelona, Atletico Madrid'i 5-0 yendi. Nou Camp Stadı'nda oynananve Atletico Madrid'de milli futbolcu Arda Turan'ın yedek çıktığı maçta Barcelona, çok rahat bir galibiyet aldı. Villa'nın 8. dakikada gelen golüyle öne geçen Barcelona daha sonra Miranda (dk. 15) ve Messi'nin (dk. 25) golleriyle ilk yarıyı 3-0 üstünlükle kapadı. İkinci yarıda sahada üstün olan ev sahibi Barcelona, 78 ve 91. dakikalarda Messi'nin golleriyle, 5-0'lık skoru belirledi. Atletico'da teknik direktör Gregorio Manzano'nun tercihiyle yedekte kalan Arda, ikinci yarı başında Reyes'in yerine oyuna girdi ve 45 dakika oynadı. Atletico Madrid. ligde 2. yenilgisini alırken, 4 yıldır yenemediği Barcelona'ya farklı mağlup oldu.