T24 LogoT24 Logo
Spor

Barcelona fırtınası sürüyor MADRİD (A.A)

25 Eylül 2011 04:46

-Barcelona fırtınası sürüyor MADRİD (A.A) - 24.09.2011 - İspanya 1. Futbol Ligi'nin 6. haftasında oynanan maçta Barcelona, Atletico Madrid'i 5-0 yendi. Nou Camp Stadı'nda oynananve Atletico Madrid'de milli futbolcu Arda Turan'ın yedek çıktığı maçta Barcelona, çok rahat bir galibiyet aldı. Villa'nın 8. dakikada gelen golüyle öne geçen Barcelona daha sonra Miranda (dk. 15) ve Messi'nin (dk. 25) golleriyle ilk yarıyı 3-0 üstünlükle kapadı. İkinci yarıda sahada üstün olan ev sahibi Barcelona, 78 ve 91. dakikalarda Messi'nin golleriyle, 5-0'lık skoru belirledi. Atletico'da teknik direktör Gregorio Manzano'nun tercihiyle yedekte kalan Arda, ikinci yarı başında Reyes'in yerine oyuna girdi ve 45 dakika oynadı.  Atletico Madrid. ligde 2. yenilgisini alırken, 4 yıldır yenemediği Barcelona'ya farklı mağlup oldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24