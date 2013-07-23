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Spor

Barcelona, Fabregas için ikinci teklifi de geri çevirdi

Manchester United, 30 milyon euro tutarındaki ilk teklif revize edilerek 35 milyon euroya çıkarıldı

23 Temmuz 2013 11:48

Manchester United, Barcelona ve İspanya milli takımının yıldız oyuncularından Cesc Fabregas için ikinci teklifini de yaptı.

30 milyon euro tutarındaki ilk teklif revize edilerek 35 milyon euroya çıkarıldı.

Barcelona ise "Fabregas'ın satılık olmadığını" tekrarladı.

Takımın kampta bulunduğu Japonya'nın Yokohama kentinde gazetecilere bir açıklama yapan Manchester United menajeri David Moyes, ilk tekliflerine bir yanıt aldıklarını, bunun üzerine ikinci teklifi sunduklarını söyledi.

Moyes, ''Eğer iyi futbolcularla ilgileniyorsanız, kadronuza katabilmek için her türlü fırsatı değerlendirirsiniz, ben de bunu yapacağım'' dedi.

Barcelona'ya yakın bir kaynak, Kulüp Başkanı Sandro Rosell'in çok kararlı olduğunu belirterek, "Fabregas satılık değil" dedi.


Eski Arsenal kaptanı


Manchester United'ın Fabregas transferi konusundaki ısrarıyla Chelsea'nın Manchester ekibinin golcüsü Wayne Rooney'ye yönelik transfer girişimi arasında bir ilinti olup olmadığı henüz net değil.

Fabregas, Barcelona'nın futbol akademisi La Masia'da yetişmiş, 2003'te 16 yaşındayken Arsenal'e transfer olmuş, 2008 Kasım ayında da Londra ekibinin kaptanlığına getirilmişti.

Arsenal'de çıktığı 3030 maçta 57 gol atan İspanyol yıldız, 2011'de Barcelona'ya transfer olmuştu.

Fabregas Barcelona'da 96 maça çıkmış, dünya futbolunun deviyle İspanya Kupası ve İspanya Şampiyonluğu'nu elde etmişti.

Manchester United'ın Real Madrid'in yıldızı, eski forveti Cristiano Ronaldo ve Tottenham'ın yıldızı Gareth Bale ile de ilgilendiği haberleri var.


BBCTürkçe

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