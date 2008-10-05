Barcelona ezdi geçti: 6-1

La Liga’da zirveye oynayan iki takımın mücadelesinde Barcelona, Atletico Madrid’i 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Maçın 8. dakikasında 3-0’ı yakalayan Barcelona devreyi 5-1 önde tamamladı. İkinci yarıda tempoyu düşüren Katalan ekibi, haftayı rahat bir galibiyetle kapattı.



La Liga'da zirveye oynayan iki takımın mücadelesinde Barcelona ile Atletico Madrid, Camp Nou'da karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya hızlı başlayan Barcelona, 3. dakikada Marquez'in kafa golüyle 1-0 öne geçti. Kamerunlu golcü Eto'o 5. dakikada penaltıdan skoru 2-0'a getirirken, 8. dakikada Messi oldukça ilginç bir gole imza attı. Ceza sahası çizgisine yakın bir yerden kazanılan serbest vuruşta, Atletico Madrid kalecisi Coupet baraj kurdururken, Messi aniden atığı kullandı. Kale direğinde barajı kurduran Coupet'nin bakışları arasında top diğer köşeden ağlarla buluşurken, mücadelenin hakemi Iturralde González golü verdi.



Atletico Madridli futbolcular hakeme uzun süre itiraz ederken, Barcelona bu golle maçın 8. dakikasında 3-0 öne geçmiş oldu.



Atletico Madrid üst üste yediği 3 golün şokuna rağmen Maxi Rodriguez'in 13. dakikada attığı golle skoru 3-1 getirirken, maça çok iyi başlayan ev sahibi Barcelona 18. dakikada Eto'o ve 28. dakikada Gudjohnsen'in bulduğu gollerle ilk yarıyı 5-1 önde tamamlandı.



Rakibi karşısında ilk yarıda oldukça baskılı bir futbol sergileyen ev sahibi ekip, ikinci yarıda da oyundaki hakimiyetini sürdürdü. Orta alanda bol pas yaparak tempoyu düşüren Katalan ekibi, oyuna Eto'o'nun yerine giren Henry'nin 73. dakikada attığı golle farkı 5'e çıkardı ve mücadele de Barca'nın 6-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.



Villarreal 1-0'dan maçı aldı



La Liga'da günün diğer maçında ise Villarreal sahasında konuk ettiği Real Betis'i 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın 20. dakikasında Damia'nın attığı golle yenik duruma düşen Villarreal, 68. dakikada Rodriguez ve 70. dakikada Llorente'nin attığı gollerle sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.

