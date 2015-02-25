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Spor

Barcelona evine avantajla dönüyor

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona deplasmanda Manchester City'i 2-1 geçerek, çeyrek final yolunda avantaj sağladı

25 Şubat 2015 01:45

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçında Barcelona, deplasmanda Manchester City'yi 2-1 Luis Suarez'in attığı gollerle 2-1 mağlup ederken, evsahibi ekibin tek golünü Sergio Aguero kaydetti. 

Manchester City-Barcelona karşılaşmasının 16. dakikasında Luis Suarez maçın ilk golünü attı.
Uruguaylı yıldız bu golden 15 dakika sonra tekrar sahneye çıktı ve Barcelona'yı 2-0 öne geçirdi.

İkinci yarıya Manchester City iyi başladı. Barcelona kalesini adeta abluka altına alan City, aradığı golü 69'da buldu. Aguero'nun golüyle fark bire indi.

74'te Clichy, Dani Alves'e yaptığı faul nedeniyle çift sarı kartla oyundan atılırken, uzatma dakikalarında kazanılan penaltıyı Messi değerlendiremedi. 

Maç 2-1'lik Barcelona üstünlüğü ile sona ererken, Katalan temsilcisi rövanş için önemli bir avantajın sahibi oldu.

 

Juventus kazandı ama Dortmund umutlu döndü

 

Juventus ve Borussia Dortmund, 3-1'lik Dortmund üstünlüğüyle biten 1997 Şampiyonlar Ligi finalinden bu yana ilk kez kozlarını paylaştı.

Juventus evinde oynadığı maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Goller Carlos Tevez ve Alvaro Morata'dan geldi. Dortmund'un tek golünü ise Marco Reus kaydetti.
 

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