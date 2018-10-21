Barcelona, ‘El Clasico'ya Messi olmadan çıkacak!

İspanya'da önümüzdeki hafta oynanacak ‘El Clasico’ öncesi Katalan ekibi Messi’den gelen kötü haberle sarsıldı. Sevilla maçında sakatlanan Lionel Messi'nin en az 3 hafta sahalarda uzak kalacağını açıkladı.

La Liga'nın 9. haftasında Sevilla'yı ağırlayan Barcelona'da Lionel Messi, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Arjantinli yıldız maçın 16. dakikasında girdiği bir ikili mücadele sonrasında dirseğinden sakatlandı.

Acı içinde kalan Messi'nin oyun alanı kenarında yapılan tedavisi yaklaşık 10 dakika sürdü. Messi'nin kolü bandajlarla sarılsa da, yıldız futbolcu oyuna devam edemedi ve 26. dakikada yerini Ousmane Dembele'ye bıraktı.

Messi'nin yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.