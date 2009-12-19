Barcelona dünyanın en iyisi

T24 - 6. FİFA Kıtalararası Kulüpler Dünya Kupası'nda finalde Estudiantes'i uzatmalarda yenmeyi başaran Barcelona şampiyon oldu. Tüm kupaları kazanan Barcelona, Avrupa'da bir ilki gerçekleştirdi ve rekor kırdı.





Futbolda 6. FIFA Kıtalararası Kulüpler Dünya Kupası finalinde Estudiantes'i uzatmalarda yenen Barcelona şampiyon olurken, üçüncülük maçında, Meksika'nın Atlante FC takımını penaltı atışları sonucunda yenen Güney Kore ekibi Pohang Steelers, şampiyonanın üçünsü oldu.



Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen kupanın son gününde final mücadelesine çıkan Arjantin temsilcisi Estudiantes ile İspanya temsilcisi Barcelona 49 bin 500 kapasiteli Soccer Zayed City Stadı'nda karşılaştı.



Final maçının 37. dakikasında Boselli'nin attığı golle 1-0 öne geçen Estudiantes, bu üstünlüğünü 89. dakikaya kadar korumayı başarsa da Pedro'nun aynı dakikada gelen golüne engel olamayınaca karşılaşmanın normal süresi 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Uzatmaların 110. dakikasında Estudiantes karşısında Messi ile ikinci golü bulan Barcelona, 2006 yılında kazanmadığı kupayı 2009 yılında müzesine götürme başarısı gösterdi.Bu sonuçla İspanyol ekip, 2009 yılında mücadele ettiği tüm kupaları kazanarak rekor kırdı ve Avrupa'da bir ilki gerçekleştirmiş oldu.



2008-2009 sezonunda İspanya Lig Şampiyonluğu Kupası, İspanya Kral Kupası, İspanya Süper Kupası, Şampiyonlar Ligi Kupası ve Avrupa Süper Kupası'nı kazanan Barcelona, Dünya Kulüpler Şampiyonası Kupası'na kazanarak bu sezon 6 kupayı birden müzesine götürmüş oldu.



İspanyol basını internet sitelerinden Barcelona'nın başarısını "Tarihin en iyi takımı", "Barça'nın sihirli yılı", "Dünya Barcelona'nın ayakları altında", "Barça, Dünya Şampiyonu" başlıklarıyla duyurdu.





Pohang Steellers Üçüncü



Turnuvanın final programındaki ilk maçında ise, Güney Kore temsilcisi Pohang Steelers ile Meksika ekibi Atlante FC kozlarını üçüncülük için paylaştı.



Pohang Steelers karşılaşmanın 42. dakikasında Denilson ile öne geçerken, Atalante FC bu gole 46. dakikada Rafael Marquez ile karşılık verdi.Maçın normal süresi eşitlik ile sonuçlanınca karşılaşma uzatmalara gitti.



Uzatmalarda da iki takım arasındaki eşitlik bozulmayınca maç sonucunu belirlemek için penaltı atışlarına gidildi.



Penaltı atışlarında Meksika temsilcisi rakibine 4-3'lük skorla üstünlük kuran Pohang Steelers şampiyonayı 3. olarak tamamladı.