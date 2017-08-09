Barcelona, Dembele için Almanya'da

Brezilyalı yıldızı Neymar'ı 222 milyon Euro serbest kalma bedeli karşılığında PSG'ye kaptıran Barcelona, Borussia Dortmund'un 20 yaşındaki Fransız futbolcusu Ousmane Dembele'nin transferini için Almanya'da. Katalan ekibin transfer komitesi, oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağlamak için Dortmund'a gitti.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Liverpool'dan Coutinho'nun transferini bitirdiği öne sürülen Barcelona, Dembele için de iki önemli kurmayını Dortmund'a yolladı.

Sportbild'e göre Oscar Grau ve Raul Sanllehi, 100 milyon Euro'luk bonservis önerisini yeterli bulmayan Alman ekibinin yöneticilerini ikna etmeye gitti.

Dortmund'a giden yöneticilerden Sanllehi, İspanya'da "Pazarlık uzmanı" olarak gösteriliyor. Dört yıl önce Neymar'ı Barcelona'ya getiren isimdi. Grau ise, yönetim kurulu başkanı olarak önemli anlaşmalarda masada oluyor. Onun da Dortmund'a gelmesi Barcelona'nın Dembele'ye talebinin çok ciddi olduğunun göstergesi...