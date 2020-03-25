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Spor

Barcelona'dan Koronavirüs tedbiri: Sporcuların maaşında kesintiye gidilecek

Kararda hiçbir sporcuya ayrıcalık yapılmayacağı belirtildi

25 Mart 2020 11:24

İspanya'da yeni tip Koronavirüs  nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından Barcelona Kulüp Başkanı Josep Maria Bartomeu'dan da tedbir kararı geldi. Barcelona, kulüp bünyesindeki tüm sporcuların maaşlarında yüksek oranda kesintiye gidecek.

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, La Liga’da mücadele eden dünya devi Barcelona başkanı Josep Maria Bartomeu, liglerin ertelenmesinin ardından kulüp bünyesinde yer alan tüm sporcuların maaşlarında yüzde 70 kesinti yapmaya karar verdi.

Liglerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken Barcelona’da yönetim, yaptığı değerlendirme sonrasında bu kararı aldı. Kararda hiçbir sporcuya ayrıcalık yapılmayacağı öğrenilirken, Arjantinli dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi’nin de maaşında kesintiye gidilecek isimler arasında yer alacağı söylendi.

Katalunya Radyosu, Barcelona Kulübü’nün tesisi çalışanları ile de iletişime geçtiği ve çalışanlara önümüzdeki aydan itibaren ücretlerinde kısıntıya gidileceğinin iletildiğini açıkladı.

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