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Spor

Barcelona'dan Agüero hamlesi

Transfer gerçekleşirse Barcelona, Manchester City'ye bonservis ödemeyecek

14 Mart 2021 14:47

Yeni Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın Sergio Agüero ile prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi.

10 yıllık Manchester City macerasının sonuna yaklaşan Sergio Agüero adım adım La Liga'ya gidiyor. İspanyol basınında çıkan haberlerde, Barcelona'nın Arjantinli yıldızla ilgilendiği konuşuluyordu. 

İspanyol AS gazetesinin haberine göre Barcelona'nın yeni başkanı Joan Laporta, Sergio Agüero ile 2 yıllık prensip anlaşmasına vardı. Henüz resmi imzalar atılmadı ancak 32 yaşındaki golcünün gelecek sezon Barcelona'da forma giymesi bekleniyor.

Agüero'nun Manchester City'deki sözleşmesi sezon sonu bitiyor. Transfer gerçekleşirse Barcelona, Manchester City'ye bonservis ödemeyecek.

2014'te Barcelona'nın kapısından döndü

Barcelona, Sergio Agüero ile geçmişte de ilgileniyordu. Katalan devi 2014'te oyuncuyu kadrosuna katmak istedi ancak daha sonra karar değişti ve Liverpool'dan Luis Suarez'in transferi tamamlandı.

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