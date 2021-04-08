Barcelona'daki finansal kriz, Haaland transferini zorlaştırıyor

İspanyol ekiplerinden Barcelona, Dortmund'un yıldızı Erling Haaland’ı transfer etmeye çalışacağı iddia edildi. Fakat kulüpten gelen ve yabancı basında da yer bulan haberlere göre bu transferin gerçekleşmesi zor bir ihtimal olarak görülüyor.

Barcelona Başkanı Joan Laporta, Haaland’ın menajeri ve babası ile geçtiğimiz perşembe buluşmuştu. Haaland'ın menajeri ve babası, aynı gün Real Madrid’in yetkileleri ile de bir görüşme sağlamıştı.

Barcelona’nın Haaland’a transferini zorlaştıran faktör ise Katalan kulübünün büyük bir finansal krizde olması olarak gösteriliyor.

ESPN’in mart ayında yayımladığı raporda Alman ekip Borussia Dortmund, Haaland için 180 milyon bonservis bedeli biçmişti. Aynı zamanda Mino Raiola ve Alf-Inge, 20 milyon avro temsilci komisyonu isterken, Haaland için de 30 milyon avro net yıllık ücret talep etmişti.

Öte yandan çıkan haberlere göre Haaland'ın Barça forması giymek için koşulan şartlardan birisi de Lionel Messi'nin kulüpte kalması.

Borussia Dortmund kariyerinde 51 maça çıkan Norveçli genç yıldız, 49 gol ve 12 asistin altına imza attı.