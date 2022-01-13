Barcelona'da Yusuf Demir ile yollar ayrıldı

Barcelona Yusuf Demir'in sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı. Türk asıllı futbolcu, Rapid Wien'e geri döndü.

Barcelona'dan yapılan açıklamada, "Yusuf Demir'in kiralık sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedildi. Türk asıllı oyuncu Rapid Wien'e geri dönecek. Yolun açık olsun" denildi.

Sport'un haberine göre, Barça'nın sözleşmeyi uzatmama nedeni Yusuf'un 10 maça çıkması halinde Avusturya ekibinin 10 milyon Euro'luk satın alma zorunluluğu talep etmesi.

Yusuf Demir bu sezon Barcelona formasıyla 9 resmi maçta süre aldı. Genç futbolcu bu maçların 3'üne ilk 11'de başlarken 6'sında sonradan oyuna girdi.

La Liga'da 6, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maça çıkan Yusuf Demir gol ya da asist katkısı sunamadı.