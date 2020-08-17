Barcelona'da teknik direktör Quique Setien dönemi sona erdi

Günlerdir takımın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin takımdan ayrılacağı iddiaları konuşulurken, Yönetim Kurulu bazı kararlar aldı. Teknik Direktör Setien ile yolları ayıran Katalan devi, yeni teknik direktörün birkaç gün içerisinde açıklanacağını duyurdu.

Öte yandan Barcelona'dan yapılan açıklamada 15 Mart 2021'de erken seçim düzenleneceği belirtildi. Barcelona'da teknik direktörlük koltuğuna Ronald Koeman'ın getirilmesi bekleniyor.

13 Ocak 2020'de göreve gelen Setien, 7 aylık sürece Barcelona'nın başında 25 maça çıktı.