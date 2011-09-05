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Spor

Barcelona da direnemiyor MADRİD (A.A)

05 Eylül 2011 17:40

-Barcelona da direnemiyor MADRİD (A.A) - 05.09.2011 - Barcelona Kulübü Başkanı Sandro Rosell, "Katar Vakfı" ile yaptıkları 165 milyon avroya 5 yıllık sponsorluk anlaşmasının kulüp üyeleri içinde tartışılıyor olmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirirken, "Katar olmaksızın, Barça sahip olduklarını elinde tutmaya devam edemez" dedi. "La Vanguardia" gazetesinde yayımlanan röportajında Rosell, 24 Eylül tarihinde yapılacak kulüp genel kurul toplantısında Katar Vakfı'nın sponsorluğunun üyeler tarafından onaylanacak olmasını üstü kapalı bir dille eleştirdi. Rosell, Katar Vakfı ile olan anlaşmanın bozulması halinde "Bu, kulübünün büyüklüğünü yeniden gözden geçirmemizi gerektirebilir" derken, sözlerine şöyle devam etti:  "Eğer üyeler bunu istiyorlarsa, tamam. Barça daha desteklenebilir bir külüp olabilir ama başka bir büyüklükte. Şu anda sahip olduğu, dünyanın en iyi kadrosu, en iyi teknik direktörü, en büyük spor ağı ve dünyada futbola en fazla yatırım yapan kulüp özelliklerini elinde tutamaz. Rakipler daha fazla avantaja sahip olurlar." 24 Eylül'deki genel kurulda kulüp üyelerinin olası "Katar Vakfı'na hayır" demelerinin "bir risk" taşıyacağını kaydeden Barcelona kulübü başkanı, bu sponsorluğun iptal edilmesi halinde alternatifler aramak zorunda olacaklarını ve daha küçük bir kulüp olabileceklerini ifade etti. Rosell, başkanlığını yaptığı yönetim kurulunun, kulübün borcunu 66,9 milyon avroya indirdiğini belirterek, "Geçen sezon 21 milyon avro olarak öngörülen kaybımız sadece 9 milyon avro oldu. Bu yıl için, üyelerimiz anlaşmalarımızı onaylarsa 20 milyon avro kar öngörüyoruz. İyi yolda ilerlemek için üyelerimizin, Katar Vakfı ile olan sponsorluk anlaşmasını onaylamaları zorunlu" açıklamasını yaptı. 

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