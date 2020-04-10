Barcelona'da 6 yönetici istifa etti

İspanyol gazetesi La Vanguardia’nın haberinde Barcelona kulübünün 6 yöneticisinin istifa dilekçelerini İspanyol resmi kurumlarına ilettiği belirtildi. İstifa mektubu ile birlikte bir de Başkan Bartomeu’ya not yazan yöneticilerin yaptıkları açıklamada yönetimin başındaki Bartomeu’nun tutarsız kararları sebebiyle istifa ettikleri belirtildi.

Josep Maria Bartomeu’nun 6 yöneticinin istifasına rağmen yönetiminin resmi olarak düşmediğinin hatırlatıldığı haberde toplam 19 kişi olan yönetim kurulunun 13’e düştüğü açıklandı.

Önümüzdeki günlerde başkan Bartomeu’yu zor zamanların beklediği ifade edilen haberde başkan Bartomeu’nun yeniden bir yönetim kurulu oluşturmakta zorlanabileceğini ve erken bir seçim olabileceği belirtildi.

İstifa eden yöneticiler Emili Rousaud, Quique Tombas, Silvio Elías, Josep Pont, Jordi Calsamiglia ve Maria Teixidor’un istifa mektuplarının ise şu şekilde olduğu belirtildi:

“Aşağıda imzası bulunan yöneticiler olarak Barcelona’daki görevimizde geri dönülemez şekilde istifa ettiğimizi başkan Bartomeu’ya bildiriyoruz. Pandemik dönem geçirdiğimiz bu günlerde kulübün yönetim biçimlerini tersine çevirmeyi başaramadık. Ayrıca ‘barçagate’* olarak bilinen olayla ilgili de hayalkırıklığımızı da bildirmek isteriz.”

Barçagate: Başkan Bartomeu’nun yakın zamanda sosyal medyada kendi lehine propaganda yapması için troll hesaplar aldığı olayın ortaya çıkması.