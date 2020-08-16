Barcelona'da 4 kişi hariç herkes potansiyel satılık listesinde

Şampiyonlar Ligi'nde alınan 8-2'lik Bayern Münih mağlubiyeti ve ligde şampiyonluğun Real Madrid'e kaptırılmasının ardından, Barcelona'da değişim için harekete geçildi. Kulüp yönetimi 4 futbolcu hariç herkesin satılabileceği görüşünde.

Takım kadrosunda köklü değişiklikler yapmayı hedefleyen Katalan ekibinde birkaç futbolcu dışında tüm oyuncular potansiyel satılık listesinde.

NTV Spor'un İspanyol gazetesi Sport‘tan aktardığı habere göre Barcelona yönetimi Marc Andre ter Stegen, Clement Lenglet, Frenkie de Jong ve Lionel Messi dışındaki kadroda bulunan diğer oyunculara gelebilecek tüm teklifleri değerlendirmeyi planlıyor.

Neto, Umtiti, Junior, Rakitic, Rafinha, Vidal, Coutinho, Braitwaite ve Arthur’un ise tamamen gözden çıkarıldığı belirtildi. Juventus’a transfer olması beklenen Arthur dışındaki diğer oyuncularla da yolların ayrılması hedefleniyor.

Barcelona altyapısından yetişen ve uzun yıllardır kulübe katkı veren Sergio Busquets ile Pique için de teklif gelmesi durumunda yönetim bunları değerlendirmeye alacak. Pique, Bayern maçının ardından verdiği demeçte köklü bir değişim gerektiğini ve gerekirse takımdan ayrılabileceğini söylemişti.

33 yaşına gelen Luis Suarez ve 31 yaşındaki Jordi Alba da takımdan ayrılabilir. Öte yandan beklentileri karşılayamayan Semedo, Griezmann ve Dembele’ye cazip teklif gelmesi halinde oyuncuların ayrılığına izin verilecek. 28 yaşındaki Sergi Roberto’yu da bu yaz göndermeyi planlayan Barça, altyapıdan Ansu Fati, Riqui Puig ve Ronald Araujo gibi isimleri kalıcı olarak A takıma monte etmeyi düşünüyor.

Barcelona transfer önceliğini ise Inter’den Lautaro Martinez ve Manchester City’den Eric Garcia’ya verdi. Her iki oyuncuyla da anlaşmaya varan Barcelona’nın, kulüplerle arasındaki müzakereler sürüyor.