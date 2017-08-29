Barcelona, Coutinho için kesenin ağzını açtı

Katalan devi Barcelona, Borussia Dortmund'dan Ousmane Dembele'yi 135 milyon Euro bonservisle transfer etmesinin ardından Liverpool'lu Philippe Coutinho için 160 milyon Euro'luk bir teklife hazırlanıyor.

İspanyol Sport gazetesinde yer alan habere göre Barcelona, PSG'ye transfer olan Neymar'ın boşluğunu sadece Dembele ile dolduramayacağını düşünerek Coutinho'nun transferi için de girişimlere başladı. Brezilyalı futbolcunun Barcelona'ya transfer olmaya sıcak baktığı bilinirken, oyuncusunu kaybetmek istemediğini her fırsatta belirten Jürgen Klopp da son olarak, "Yönetim onay verirse yapabileceğim bir şey yok" diyerek transfere yeşil ışık yakmıştı.

İspanya Süper Kupa karşılaşmalarında iki maçta da Real Madrid'e kaybeden Katalan ekibinin yeni transferlerle takımı tekrar eski formuna kavuşturup kavuşturamayacağı ise merak konusu.