Barcelona Çin'de futbol akademisi açıyor

İspanyol kulübü Barcelona'nın (FCB), bu yıl Güney Çin'de Mission Hills Group adlı yerli bir şirket ile birlikte bir futbol akademisi açacağı açıklandı. Hainan Eyaleti'nin başkenti Haiku'da oluşturulacak olan akademi, 6-18 yaş arası 1.000 genç kapasiteli ve 7 kademeli bir okul olacak.

Çin Uluslararası Radyosu'na göre, kamuoyuna 24 Şubat'ta sunulan basın bülteni, kurulacak eğitim tesisinde FCB hocalarının bulunacağını ve FCB gençlik takımlarının eğitimi için uygulanmakta olan yöntemlerle çalışılacağını duyurdu. Okulun, kapılarını ilk öğrencilerine bu yaz açacağı ve tam kapasite çalışmanın 2017 Eylül'den itibaren başlayacağı açıklandı.

Çin'in, futbol alanında da küresel anlamda bir varlık gösterme isteğini belirtmesi üzerine bir dizi futbol kulübü ve şirket bu alanda çaba göstermek üzere girişimde bulunmuştu. Bu çerçevede Adidas Şirketi, Çin Eğitim Bakanlığı ile 2015'te, 20.000 ilk ve orta öğretim ve 50.000 eğitimci kapasiteli bir futbol geliştirme programı imzalamıştı.