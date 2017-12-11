Barcelona Belediye Başkanı: İtalyan bir kız arkadaşım oldu, ilişkimiz beni şekillendirdi

Barcelona Belediye Başkanı Ada Colau, katıldığı bir canlı yayında İtalyan bir kadın öğrenciyle uzun süren romantik bir ilişki yaşadığını söyledi. Sözleri medyada, “biseksüelliğinin itirafı” olarak yorumlanan Colau, yaşadığı ilişkiyle ilgili olarak, “Bir kadına aşık olduğum tek seferdi, uzun ve çok önemli bir ilişkiydi” dedi.

Telecinco’da yayınlanan “Sábado Deluxe” programında konuşan Colau, ailesinin kız arkadaşıyla ilgili herhangi bir problem yaşamadığı ve birçok eşcinsel arkadaşları olduğu için ebeveynlerinin bu durumu tamamen normal karşıladıklarını ifade ederek şunları söyledi:

“Evimize birden fazla kez geldi ve her şey mükkemmel bir şekilde normaldi. Kız arkadaşımla ilişkim uzun bir süre beni şekillendirdi.”

Cinsel yönelimiyle ilgili açıklamasının politik olarak kendisine zarar vereceğini düşünmediğini kaydeden Barcelona Belediye Başkanı, “Böyle bir olasılığı değerlendirmedim bile. Herkesin kimi istiyorsa onu sevebileceği modern bir toplumda yaşıyoruz. Burada bunları söyledim çünkü çok değil geldi ve saklamak zorunda değilim” dedi.

Adrià Alemany ile evli olan Colau’nun Luca ve Gael isimlerinde iki de çocuğu var.