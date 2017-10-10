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Dünya

Barcelona Belediye Başkanı Colau, bağımsızlık ilanına karşı

Katalonya'nın İspanya'dan ayrılma ihtimali özel sektörü de endişelendiriyor

10 Ekim 2017 19:16

Katalonya'nın başkenti Barcelona'nın Belediye Başkanı Ada Colau, Katalonya’nın bağımsızlık ilan etmesine karşı olduğunu açıkladı ve bu yönde atılacak bir adımda "toplumsal beraberliğin tehlikeye girebileceği" uyarısında bulundu.

Colau, 1 Ekim referandumu sonuçlarının "bağımsızlık ilanının onaylanması" anlamına gelemeyeceğini ancak diyalog ve uluslararası arabuluculuk başlatılmasına imkân tanıyacağını söyledi.

Başbakan Rajoy'a da çağrı yaptı

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy'a da Katalonya'ya gönderilen polislerin bölgeden çekilmesi için çağrıda bulunan Colau, Katalonya idari kurumlarının yetkilerinin elinden alınamayacağını belirtti ve krizi tırmandırmak yerine tarafların yakınlaşma adımları atmaları gerektiğini söyledi.

Katalonya Özerk Bölge Başkanı Carles Puigdemont'un bu akşam Katalonya parlamentosunda yapacağı konuşma merakla bekleniyor. Bağımsızlık ilanı etmekten sakınması için Puigdemont'a yapılan baskı son günlerde daha da artmıştı.

Özel sektör de endişeli

Katalonya'nın İspanya'dan ayrılma ihtimali özel sektörü de endişelendiriyor. Otoyol işletmecilik şirketi Abertis şirket merkezinin Barcelona'dan Madrid'e nakledileceğini duyurdu. Büyük İspanyol bankaları da Katalonya'dan ayrılacağını duyurmuştu.

1 Ekim'deki referanduma katılma oranı yüzde 43 olmuş ve oyların yüzde 90'ı bağımsızlık lehinde kullanılmıştı. Oylama İspanya'nın birliğinden yana olanlar tarafından boykot edilmişti. İspanya Anayasa Mahkemesi halk oylamasının geçersizliğine hükmetmiş, Madrid yönetimi de Katalonya'nın devletten ayrılmasına izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

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Ada ColauİspanyaBarcelonaKatalonyabağımsızlık

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