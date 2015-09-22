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Barcelona başvurdu, Arda La Liga maçlarında oynayabilecek mi?

Katalan ekibi yerel federasyonun ardından FIFA'ya da başvuracak

22 Eylül 2015 10:45

Barcelona Kulübü, Arda Turan'a sadece La Liga maçlarında oynatabilmek için İspanya Futbol Federasyonu'na başvurdu. Katalan ekibi yerel federasyonun ardından FIFA'ya da başvuracak. Barça'nın daha önceki başvurusunu reddeden FIFA'nın bu konudaki tavrını yumuşattığı öğrenildi.

Barcelona Kulübü, Rafinha'nın sakatlığının ardından Arda Turan için İspanya Futbol Federasyonu'na resmi başvuruda bulundu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Arda Turan'ın bir an önce maçlarda forma giymesi için harekete geçen Katalan Kulübü, FIFA'nın La Masia üzerindeki sert yaptırımları yüzünden konuyla ilgili çekimser tavrını bozma kararı aldı.

 

Önce federasyon sonra FIFA


İspanya Futbol Federasyonu'ndan onayı alıp, ardından FIFA ile ikinci bir görüşme gerçekleştirmeyi planlayan Katalanlar, Rafinha'nın uzun süreli sakatlığını öne sürerek bir kez daha futbolun patronuyla bir araya gelecek. İzin alınması halinde Arda sadece La Liga maçlarında oynatabilecek.

FIFA'dan en az 10 gün cevap gelmeyeceğini de hesaba katan FC Barcelona, Arda'yı 4 Ekim'den sonra oynayacakları Vallecano maçında sahaya sürmeyi planlıyor. FIFA'nın FC Barcelona'ya karşı bu konuda tavrını yumuşattığı da iddialar arasında yer alıyor.

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