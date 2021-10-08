Barcelona Başkanı Laporta: Messi'nin bedava oynayacağını söylemesini umuyordum

Barcelona Başkanı Joan Laporta, yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'e transfer olan Lionel Messi ile ilgili yaptığı açıklamada "Messi'nin son dakikada bedava oynayacağını söyleyeceğini umuyordum" dedi.

Yaz transfer döneminde Barça'nın finansal kötü gidişatına Messi'nin PSG'den aldığı teklif eklenince Arjantinli yıldızın ayrılığı kaçınılmaz oldu.

Camp Nou'da problemler birbiri ardına dizilmişken 34 yaşındaki oyuncunun vedası da büyük bir boşluk yarattı.

Joan Laporta, Lionel Messi'nin ayrılışını RAC1'e şu şekilde değerlendirdi:

"Messi'ye kızmıyorum çünkü onu takdir ediyorum. Kalmak için büyük bir arzusu olduğunu biliyorum, ama aynı zamanda aldığı teklif nedeniyle üzerinde çok fazla baskı vardı. Herkes onun çok güçlü bir teklif aldığını biliyordu. Messi'nin çok iyi bir teklif aldığını biz de biliyorduk. Hiçbir zaman pişman değilim. Barça için en iyisini yaptığımı düşünüyorum. Hiç kimse kurumu riske atamaz. Messi'nin son dakikada bedava oynayacağını söyleyeceğini umuyordum. Bundan hoşlanırdım ve bu beni ikna ederdi. Ama onun seviyesindeki bir oyuncudan bunu isteyemeyiz."