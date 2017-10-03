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Spor

Barcelona Başkanı Bartomeu: "Tarihi bir dönemden geçiyoruz"

İSTANBUL, (DHA) - Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu, yönetim kurulunun olağanüstü toplantısının ardından Nou Camp'ta basın mensuplarının karşısına çıktı

03 Ekim 2017 00:50

İSTANBUL, (DHA) - Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu, yönetim kurulunun olağanüstü toplantısının ardından Nou Camp\'ta basın mensuplarının karşısına çıktı.
Katalonya Referandumu\'nun ardından yaşanan olaylar hakkında konuşan Bartomeu, \"Tarihi bir dönemden geçiyoruz. Ülkemizin özgürlüklerine daha çok bağlıyız. Vatandaşlara saygı çerçevesinde siyasi bir çözüm bulunmasını savunuyoruz. Katalonya\'ya sadık bir bağlılığımız var ve bunu elimizdeki tüm imkanlarla göstereceğiz. Dün demokrasiyi savunanlarla ve saldırıların mağdurlarıyla dayanışma içindeyiz. İspanya ulusal polisi, orantısız güç kullandı. Katalonya\'nın kendi geleceğine karar vermesini destekliyoruz\" açıklamasında bulundu.
\"ALDIĞIM EN ZOR KARARDI\"
Las Palmas mücadelesinin seyircisiz oynanmasına değinen Bartomeu, \"Katalan yerel polisi maçın normal şartlarda oynanabileceğini söyledi. Güvenlikle ilgili maçı iptal etmek için hiçbir sebep yoktu. Biz, Katalonya\'nın yaşadığı olağanüstü durumdan dolayı maçın ertelenmesini istedik. Ama kabul edilmeyince de ülkemizin yaşadıklarını tüm dünyaya göstermek için seyircisiz oynama kararı aldık. Bu benim başkan olarak aldığım en zor karardı\" dedi.
\"ZAMANI GELDİĞİNDE KARAR VERECEĞİZ\"
Katalonya\'nın tek taraflı ayrılma olasılığında Barcelona\'nın hangi ligde mücadele edeceği hakkında gelen sorulara yanıt veren Başkan, \"Katalonya olarak zor anlar yaşıyoruz. Zamanı geldiğinde yönetim kurulumuz sakin bir şekilde kararını alacaktır\" yanıtını verdi. Bartomeu, \"Yaşasın Barça, yaşasın Katalonya\" diyerek sözlerini noktaladı.

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