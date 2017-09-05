Barcelona Başkanı açıkladı: Messi kalacak

Katalan devi Barcelona'nın başkanı Josep Bartomeu, sözleşme yenilememesi 'takımdan ayrılacağı' şeklinde yorumlanan Lionel Messi'nin takımda kalacağını açıkladı. Arjantinli yıldızın aynı zamanda menajeri olan babasıyla sözleşme imzaladıklarını duyuran Bartomeu, söylentileri de noktaladı.

beIN SPORTS'ta yer alan habere göre Lionel Messi'yle 3 ayrı konuda sözleşme imzaladıklarını duyuran Bartomeu'nun açıklamaları şöyle:

"Sözleşmelerden biri Messi fonu ile ilgili. Bu sözleşmeyi fonun yöneticisi imzaladı. Diğer sözleşme Messi'nin imaj hakları konusunda. Bu sözleşmeyi Messi'nin şirketini de yöneten babası imzaladı.

Son sözleşme ise oyuncu haklarıyla ilgili. Messi henüz bu sözleşmeye imza atmadı. Ancak babasının imzası sayesinde resmen geçerlilik kazandı."

Artık sadece Messi’nin Barcelona'ya dönüşünü ve tanıtım törenini beklediklerini söyleyen Bartomeu tarih vermeye ise yanaşmadı.