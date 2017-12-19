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Spor

Barcelona, Arda'yı serbest bırakabilir

Şu ana kadar 4 kulüple görüşen Arda Turan'ın kaderinin önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor

19 Aralık 2017 17:56

Marca gazetesi Arda Turan'la ilgili bir iddia ortaya attı. Barcelona'nın satmak için uğraştığı ancak yüklü bonservis bedeli yüzünden satamadığı Arda Turan'ı alacaklarına karşılık serbest bırakabilir. Bu karar alınırsa Milli futbolcu bir anda ara transfer döneminin yıldızı haline gelebilir.

Barcelona'daki geleceği belirsizliğini koruyan Milli futbolcu Arda Turan'ı 34 milyon euro bonservis (+7 milyon bonus) karşılğında Atletico Madrid'den transfer etmişti.

Yeni sezonla birlikte yeni teknik direktör Ernesto Valverde'nin gözden çıkardığı ve hiç forma şansı vermediği oyuncuyu satmaya çalışan Barcelona şu ana kadar başarılı olamadı.

Yaptığı yatırımı geri alma umudu gittikçe azalan Katalan devi Marca'nın haberine göre çareyi Arda Turan'ı serbest bırakmakta buldu.

İddiaya göre Barcelona yönetimi bu konuyu ciddi biçimde görüşüyor. Eğer karar alınırsa Arda Turan, alacakları karşılığında bonservissiz olarak takımdan gönderilecek.

Arda Turan'ın bunu kabul edip etmeyeceği de ayrı bir konu olarak yerinde duruyor.

Şu ana kadar 4 kulüple görüşen Arda Turan'ın kaderinin önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

Turkish-Football'dan Emre Sarıgül'e göre Arsenal'e transfer olması Arda Turan'a itibarını yeniden kazandırabilir. Ancak Arsenal'in ücret politikası oldukça sıkı.

Adı Türk takımlarıyla da anılan Arda Turan için ise Türkiye'ye dönme ihtimali oldukça düşük. Ancak bonservissiz bir Arda Turan sadece Türk takımlarını değil Avrupa takımlarına da Milli futbolcunun cazip görünmesini sağlayabilir.

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