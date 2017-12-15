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Spor

Barcelona, Arda’nın bonservis bedelini açıkladı

''Kiralık olarak da gidebilir''

15 Aralık 2017 18:22

Barcelona Futbol Kulübü, Arda Turan'la ilgili satış fiyatını kesin olarak belirledi. Dün Barcelona Kulübü, Noel kutlaması için bir araya geldi. Organizasyonda Katalan kulübü yöneticileri Ocak ayındaki transfer döneminde olabileceklerle ilgili pek çok bilgi verirken Arda'nın bonservisinin 20 milyon Euro olarak belirlediklerini söyledi.

Bonservis bedeli 20 milyon Euro

Ajansspor'un ulaştığı Barcelonalı yetkili, milli futbolcumuz Arda Turan'a, transferi için her türlü kolaylığı sağladıklarını söyledi ve ekledi. "Arda'nın transfer bedeli için 20 milyon Euro belirledik. Ancak şu ana kadar hiçbir kulüp bu ücreti vermeye yanaşmadı."

Kiralık olarak gidecek mi?

Arda'nın Barcelona'dan kiralık olarak çıkışının da söz konusu olduğunu belirten yetkili, bu yöntemle transferi adına da herhangi bir kulüple ilerleyen bir görüşmeye sahip olmadıklarını ifade etti.

Galatasaray kulübü Başkanı Dursun Özbek ise "Arda bizim evladımız; ancak transferi için kendisiyle görüştüğümüz iddiası doğru değil. Bunlara şaşırıyorum" dedi.(Ajansspor/ Özgür Sancar)

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