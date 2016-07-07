Barcelona Arda Turan'ı satılığa mı çıkardı?

İspanyol devi Barcelona, transfer listesinin en tepesinde yer alan Valencia’nın genç orta sahası Andre Gomes’in transferine kaynak yaratmak için Arda Turan’ı satılığa çıkardı.

Katalan ekibine yakınlığıyla bilinen Sport’un manşetten verdiği habere göre, Finansal Fair-Play kuralına takılmak istemeyen Barcelona’nın, Andre Gomes’i kadrosuna katabilmek için Ay-Yıldızlı oyuncumuzdan vazgeçmeye hazırlandığını ifade etti.

Mkhitarian'ın yerine

Alman devi Borussia Dortmund’un Manchester United’a sattığı Mkhitarian’ın boşluğunu Arda Turan ile doldurma istediğini de aktaran gazete, geçen sezonun ikinci yarısında hayal kırıklığı yaratan 29 yaşındaki yıldızımızın Barça’dan ayrılma seçeneğini değerlendirebileceğini kaydetti.