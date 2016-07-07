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Spor

Barcelona Arda Turan'ı satılığa mı çıkardı?

Borussia Dortmund'un Arda Turan'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi

07 Temmuz 2016 16:29

İspanyol devi Barcelona, transfer listesinin en tepesinde yer alan Valencia’nın genç orta sahası Andre Gomes’in transferine kaynak yaratmak için Arda Turan’ı satılığa çıkardı.

Katalan ekibine yakınlığıyla bilinen Sport’un manşetten verdiği habere göre, Finansal Fair-Play kuralına takılmak istemeyen Barcelona’nın, Andre Gomes’i kadrosuna katabilmek için Ay-Yıldızlı oyuncumuzdan vazgeçmeye hazırlandığını ifade etti.

 

Mkhitarian'ın yerine

 

Alman devi Borussia Dortmund’un Manchester United’a sattığı Mkhitarian’ın boşluğunu Arda Turan ile doldurma istediğini de aktaran gazete, geçen sezonun ikinci yarısında hayal kırıklığı yaratan 29 yaşındaki yıldızımızın Barça’dan ayrılma seçeneğini değerlendirebileceğini kaydetti.

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Arda TuranBarcelonaBorussia Dortmund

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