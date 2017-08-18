Barcelona, Arda Turan için Galatasaray'a olumsuz yanıt verdi

Galatasaray'ın kiralık olarak transferi için çalışma yürüttüğü Arda Turan'a, kulübü Barcelona'dan izin çıkmadı. Katalan ekibin planlarında, 30 yaşındaki oyuncuyu kiralamak yerine bonservisiyle satmak var.

TRT Spor'da yer alan habere göre Barcelona, Arda'nın kiralık transferi için Galatasaray'ın girişimlerine olumsuz yanıt verdi. Brezilyalı yıldızı Neymar'ın Fransız ekip Paris Saint-Germain'e transferinden sonra Barcelona, bonservis gelirleriyle kadrosunu güçlendirmek amacında.

Barça kiralığa soğuk bakıyor

Barcelona'nın geçmiş transferleri incelendiğinde de, kulüpte genç oyuncular haricinde kiralık transferin sıkça gerçekleşmediği açıkça görülüyor. Katalan ekip forma şansı veremeyeceği ancak potansiyel vaat eden genç futbolcuları kiralarken, 'genç' olarak nitelendirilemeyecek oyuncuları kiralamaya yanaşmıyor.