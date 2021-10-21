Barcelona Ansu Fati ile sözleşme uzattı; serbest kalma bedeli 1 milyar Euro

Barcelona, 18 yaşındaki futbolcusu Ansu Fati'nin sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı. Fati'nin serbest kalma bedeli 1 milyar Euro olarak açıklandı.

İspanyol ekibi, 2002 doğumlu Ansu Fati'nin sözleşmesinin 2027 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

Barcelona imzayı '2027, rüya takım' notuyla duyurdu. Genç oyuncunun serbest kalma maddesi ise 1 milyar Euro olarak belirlendi.

Geçtiğimiz günlerde Pedri ile de sözleşme uzatan Barcelona, bu oyuncunun da serbest kalma bedelini 1 milyar Euro olarak belirlemişti.