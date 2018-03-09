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Spor

Barcelona, 700 milyon Euro'yu yeterli bulmadı; Messi'yi kaybetmemek için harekete geçiliyor

Katalan Kulübü, Neymar'da yaşadığını yaşamak istemiyor

09 Mart 2018 16:30

Barcelonalılar, Paris Saint Germain'in 222 milyon Euro ödeyip Neymar'ı ellerinden almasının ardından Lionel Messi'yi de benzer şekilde kaybetme korkusu yaşıyor.

Sky Sports'a konuşan kulübün finansal ve stratejik direktörü Pancho Schroder, Messi'nin kontratında yer alan 700 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini de arttırmayı düşündüklerini söyledi.

Schroder, "Messi'nin futbolu Barcelona'da bırakmasını sağlayacak bir serbest kalma maddesi üzerinde çalışıyoruz. Bir yıl önce Neymar için de belirlediğimiz ücretin yeterli olduğunu düşünmüştük ama daha sonra işin böyle olmadığını gördük" ifadelerini kullandı.

Messi'nin başka bir kulübe transfer olmasının çok zor olduğunu belirten Schroder, bununla birlikte futbolun gelmiş olduğu noktada her çılgınlığın yaşanabileceğini kaydetti.

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