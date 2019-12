Barcelona: 5 Real Madrid:0

T24 - İspanya La Liga'nın 13. haftasında Barcelona Nou Camp Stadı'nda Real Madrid'i 5-0 yenerek ezeli rakibinden liderlik koltuğunu devraldı.



Ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Xavi, 18. dakikada Pedro, 55. ve 58. dakikalarda Villa, 90+1'de de Jeffren kaydetti.



Katalan ekibi bu galibiyetle birlikte puanını 34'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. 32 puanda kalan Madrid temsilcisi ise 2. sıraya geriledi. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:





Maç sonunda karışıklık çıktı



Real Madrid'li oyuncu Sergio Ramos topla koşan Messi'yi önce yere indirdi... Ardından olay yerine gelen Puyol'u çok sert bir şekilde ittirdi... Bunun üzerine ortalık bir anda karıştı. Karşılaşmanın hakemi ise Ramos'u kırmızı kartla oyunun dışına gönderdi...





Ertuğrul Özkök'ün aktardıkları:



"İlk kez böyle bir heyecan yaşıyorum. THY grubuyla beraber onların locasında karşılaşmayı seyrediyorum. İlk defa böyle bir coşku gördüm. Hangi takımı tutacağımı bilemedim. Bir yanda Mesut Özil var Real Madrid'de. Bir yanda THY'nin sponsor olduğu Barcelona. Şakalar yapıyoruz burada arkadaşlarla 'Hangi takımı tutalım' diye. Ama tuttuğum takım Barcelona.



Ayrıca Türk Hava Yolları burada büyük bir iş yapmış. Sahanın her yanında ışıklı reklamları çıkıyor.. Karşılaşmaya dönecek olursak çok büyük bir spor organizasyonu. Bu maç İspanya'da insanların hayatlarında çok önemli. Bu karşılaşmanın çok büyük bir yeri var insanların yaşantılarında. Coşku muhteşem. Ancak spor her yerde spor. Bu maçta da kavga çıkıyor. Futbolcu her yerde futbolcu.."





"SARACOĞLU'NDAKİ FB-GS DERBİSİ BANA GÖRE DAHA CANLI GİBİ"



"İkinci yarıya aynı ilk yarıdaki gibi başladı. Barcelona her an gol atacakmış gibi oynuyor... Stadın atmosferi çok güzel. Locaların ortasında yiyecek , içecek bölümü var. Yandaki loca Audi'ye onun yanındaki de Nike'a ait. Bizim Şükrü Saracoğlu Stadı'ndaki locaların havası buradakinin yakınında... Tek fark bizim statlarımızda alkollü içki servisi yok. Bilindiği gibi Türkiye'de kurumsal yerlerde içki yasağı bulunuyor.. Stat atmosferine bakarsak Şükrü Saracoğlu Stadı'nda oynanan Fenerbahçe- Galatasaray derbisi buradakinden daha canlı gibi.. Tabii bana göre bu derbi dünyanın en büyük derbisi.. Sonra İngiltere'de Arsenal-Chelsa, 3. sırada ise Fenerbahçe -Galatasaray..."



"Derbi burada gergin başladı... Bunda dünkü seçimin de katkısı var (İspanya'nın Katalunya Özerk Bölgesi'nde yapılan yerel seçimler)... Tabii bu maç Diyarbakırspor-Fenerbahçe maçı gibi değil. Keşke bizim Güneydoğu Anadolu'daki takımlarımız da böyle gelişmiş olsaydı. Çok daha güzel olurdu.