Barcelona, 38 yaşındaki Dani Alves'in sözleşmesini uzatıyor

Barcelona yönetimi devre arasında takıma geri dönen 38 yaşındaki Dani Alves'in sözleşmesini 1 yıl daha uzatma kararı aldı.

Dani Alves'in performansından memnun olan Barcelona yönetimi oyuncunun mevcut sözleşmesini 1 yıl daha uzatma kararı aldı.

Hücumdaki etkinliği arttıran başarılı bek oyuncusu bu sezon 3 lig maçında 1 gol 2 asist yaptı.

Alves'in, 2022 Katar Dünya Kupası'nda forma giymesi için üst düzey bir kulüpte futbol oynamasından dolayı mutlu olduğu aktarılırken kariyerindeki eksik olan kupayı tamamlamak istediği bildirildi.