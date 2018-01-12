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Spor

Barcelona, 1-1'in rövanşında acımadı

Katalanlar, son 16 turunda karşılaştığı Celta Vigo'yu rövanş maçında farklı mağlup etti

12 Ocak 2018 14:09

İspanya Kral Kupası son 16 turunda Barcelona, 1-1'in rövaşında Celta Vigo'yu 5-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Maça fırtına gibi giren Katalanlar, Lionel Messi'nin 13. ve 15. dakikalarda attığı gollerle 2-0'ı yakaladı. 28. dakikada sahneye çıkan ilk iki golün mimarı Jordi Alba, Messi'nin aldığı milimetrik pası gole çevirdi. 31. dakikada Luis Suarez ile bir gol daha bulan Barça, Celta'yı daha ilk yarım saatlik kısımda perişan etti.

87. dakikada Ivan Rakitic ile bir gol daha bulan Barça, son zamanlarda kendisine ters gelen rakibine bu kez şans tanımadı.

Böylece Barça, Atletico Madrid, Valencia, Alaves, Real Madrid, Leganes, Sevilla ve Espanyol'dan sonra çeyrek finale kalan 8. takım oldu.

Bu arada milli oyuncu Emre Mor maça 11'de başlarken 90 dakika sahada kaldı.

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