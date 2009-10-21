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Spor

'Barça'yı yıkan Türk!

Rus ekibi Rubin Kazan, son şampiyon Barcelona'yı Türk futbolcu Gökdeniz Karadeniz'in 72'te attığı golle 2-1 devirdi.

21 Ekim 2009 03:00

Devler Ligi'nde Rus ekibi Rubin Kazan, Nou Camp'da tarihi bir zafere imza attı. Son şampiyon Barcelona'yı Türk futbolcu Gökdeniz Karadeniz'in 72'te attığı golle 2-1 devirdi.

Gökdeniz'in Barcelona'yı yıktığı maçın golleri/Video

Şampiyonlar Ligi F Grubu’nda 3. hafta mücadelesinde Barcelona, Gökdeniz Karadeniz ve Hasan kabze’nin takımı Rubin Kazan’ı konuk etti. Gökdeniz ilk 11'de yer alırken Hasan Kabze yedeklerde kaldı.

Karşılaşmanın henüz ikinci dakikasında Rubin Kazan, Ryazantsev’in golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Barca, Rubin kazan karşısında pozisyon üretmekte zorlandı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Barca maçın ikinci yarısında İbrahimoviç'in golüyle durumu 1-1 yaptı. Rubin kazan geriye çekildi. Ancak soğukkanlı oyununa devam etti.

73'te Milli futbolcu Gökdeniz Karadeniz sahneye çıktı. Ceza sahası içinden sağ çarpazdan müthiş vurdu ve topu ağlarla buluşturdu.

Bu sonuçla Rubin Kazan güçlü rakibine kendi evinde ağır bir darbe indirirken, Gökdeniz Karadeniz de adını futbol tarihine 'Barca'yı yıkan Türk' olarak yazdırdı.

Oynan maçlar ve sonuçları

Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde E, F, G ve H gruplarında bu gece 8 maç oynandı.

Şampiyonlar Ligi'nde bu gece oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu

Debrecen - Fiorentina : 3-4

Liverpool - Lyon : 1-2

F Grubu

Barcelona - Rubin Kazan : 1-2

Inter Milan - Dynamo Kyiv : 2-2

G Grubu

Rangers - Unirea Urziceni : 1-4

Stuttgart - Sevilla : 1-3

H Grubu

AZ Alkmaar - Arsenal : 1-1

Olympiakos Piraeus - Standard Liege : 2-1

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