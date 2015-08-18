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Spor

Barça'yı deviren Athletic Bilbao 31 yıl sonra şampiyon!

Barcelona, ilk maçta 4-0 mağlup olduğu Atletic Bilbao ile İspanya Süper Kupası'nda karşı karşıya geldi

18 Ağustos 2015 10:14

İspanya Ligi, İspanya Kupası, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa’yı kazanan Barcelona, ilk maçta 4-0 yenildiği Athletic Bilbao ile rövanşta 1-1 berabere kalarak İspanya Süper Kupa’sını kaptırdı.

6. dakikada Barcelona golden oldu. Lionel Messi’nin pasında Andres Iniesta’nın ortaya çıkarttığı topta Pedro’nun kale ağzında şutu üst direkten döndü.

43’te Barcelona öne geçti. Ivan Rakitic’in ortasında Luis Suarez’in indirdiği topu göğsünde düzelten Lionel Messi topu ağlara gönderdi. 

Arjantinli, Athletic Bilbao ile oynanan altıncı final karşılaşmasında Bask ekibine yedinci golünü kaydetti. Messi, İspanya Süper Kupa’da 11. golünü atarak, 7 golü bulunan eski Real Madrid’li Raul’ün önünde en golcü futbolcu unvanını sürdürdü.

55’te Athletic Bilbao beraberlik şansını tepti. De Marcos’un pasında ilk maçta hat-trick yapan Aduriz’in vuruşu karşı karşıya kaldığı Bravo’dan döndü.

56’da Barcelona 10 kişi kaldı. Yardımcı hakeme ofsayt kaldırmadığı için sert bir şekilde itiraz eden Gerard Pique kırmızı kartla oyundan atıldı.

Pique, pazar günü San Mames’te Athletic Bilbao ile oynanacak ligin ilk hafta mücadelesinde cezalı duruma düştü. 68’de Munir’in yerine oyundan alınan Pedro, kenara gelirken elindeki su şişesini sinirle yere fırlattı. 

 

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