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Spor

Barca'ya ikinci darbe

La Liga'nın 25. haftasında Barcelona 2-0 öne geçtiği maçta Atletico Madrid'e deplasmanda 4-3 yenildi.

02 Mart 2009 02:00

La Liga'nın 25. haftası nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. Barcelona 2-0 öne geçtiği maçta Atletico Madrid'e deplasmanda 4-3 yenildi, ikinci Real Madrid'le arasındaki puan farkı 4'e indi.


2 hafta öncesine kadar 'erken şampiyon' olarak ilan edilen Barcelona, Real betis beraberliği ve Espanyol yenilgisinin ardından Vicente Calderon'dan da puansız ayrıldı.

Haftanın zorlu mücadelesinde Atletico Madrid ile deplasmanda karşılaşan Katalan ekibi, en yakın takipçisi Real Madrid'in ezeli rakibi karşısında 2-0 öne geçmesine karşın sahadan 4-3 yenik ayrıldı.

19'da Henry ve 32'de Messi ile zorlu deplasmanda 2-0 öne geçen Barcelona karşısında Atletico Madrid, Forlan'ın müthiş şutuyla soyunma odasına farkı 1'e indirerek girdi.

İkinci yarıya fırtına gibi giren ev sahibi ekip Aguero'nun 56. dakikadaki golüyle durumu eşitledi.

Karşılıklı akınlara sahne olan heyecan dolu maçta 74'te Henry ile bir kez daha öne geçmesine karşın, 80'de Forlan ve 89'da Aguero, Atletico taraftarlarına unutamayacakları bir galibiyet hediye ettiler.

Son 3 maçından 1 puan çıkaran Barcelona bu sonuçla, 60 puanda kaldı ve Real Madrid'le arasındaki puan farkı 4'e indi.

Barcelona karşısına çıkana kadar 8 maçta sadece 1 kez kazanan Atletico Madrid ise haftayı 39 puanla 5. sırada kapadı.

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