-BARÇA'NIN RAKİBİ "KIRMIZI ŞEYTANLAR" LONDRA (A.A) - 04.05.2011 - Avrupa Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Manchester United, sahasında Almanya'nın Schalke 04 takımını 4-1 yenerek, finalde Barcelona'nın rakibi oldu. İlk maçı deplasmanda 2-0 kazanmanın avantajıyla sahaya çıkan Manchester United'ta, menajer Sir Alex Ferguson, hafta sonunda ligde oynayacakları ve şampiyonluk için büyük önem taşıyan Chelsea maçını düşünerek golcü oyuncusu Wayne Rooney'i dinlendirirken, forvette Bulgar Dimitar Berbatov'a görev verdi. Deneyimli teknik adam, ilk maçta gol atan ve Şampiyonlar Ligi'nde 3 kez final oynama başarısını gösteren sahadaki tek futbolcu olan 37 yaşındaki Ryan Giggs'in yanı sıra Hernandez ve Vidic'i yedek kulübesinde oturttu. Konuk ekipte ise Gavranovic, Moritz ve Pander sakatlıkları nedeniyle Manchester United karşısında takımdaki yerlerini alamadı. Daha önce 2 ayaklı maçlarda Alman takımlarıyla 4 kez karşılaşan ve hepsinde de elenen Manchester United, Alman temsilcisi karşısında Valencia ve Gibson'ın attığı gollerle 2-0 öne geçti. Schalke 04, 35. dakikada İspanyol futbolcusu Jurado ile farkı bire indirdi ve ilk yarı 2-1 ev sahibi takımın üstünlüğüyle kapandı. Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkmak için mücadele eden Schalke 04 karşısında etkili oyununu ikinci yarıda da sürdüren "Kırmızı Şeytanlar", Brezilyalı Anderson'un 72 ve 76. dakikalardaki golleriyle skoru 4-1 yaptı. Karşılaşmayı 4-1 kazanan Manchester United, 28 Mayıs'ta İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak final maçında Barcelona'nın rakibi oldu. Manchester ekibi, son 4 yıl içinde 3. kez Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi. 2008 yılında Chelsea'yi penaltılarla yenerek kupayı kazanan Manchester United, 2009 yılında yine Barcelona ile karşılaşmış, rakibine Eto'o ve Messi'nin golleriyle 2-0 yenilmişti. Stat: Old Trafford Hakemler: Pedro Proenca, Tiago Trigo, Ricardo Santos (Portekiz) Manchester United: Edwin van der Sar, O'Shea, Smalling, Evans, Rafael (Dk. 60 Evra), Anderson, Scholes (Dk. 73 Fletcher), Gibson, Nani, Valencia, Berbatov (Dk. 77 Owen) Schalke 04: Neuer, Uchida, Hoewedes (Dk. 70 Huntelaar), Metzelder, Escudero, Farfan (Dk. 75 Matip), Papadopoulos, Jurado, Baumjohann (Dk. 46 Edu), Draxler, Raul Goller: Dk. 26 Valencia, Dk. 31 Gibson, Dk. 72 ve 76 Anderson (Manchester United), Dk. 35 Jurado (Schalke 04) Sarı Kartlar: Dk. 37 Gibson, Dk. 38 Scholes, Dk. 42 Anderson (Manchester United), Dk. 58 Escudero (Schalke 04)