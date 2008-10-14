Barça'nın motive kaynağı!



Katalan devi Barcelona'da İspanyol çalıştırıcı Pep Guardiola'nın takımı maçlar öncesinde nasıl motive ettiği ortaya çıktı.



Barcelonalı futbolcuların kritik 90 dakikalar öncesi kendilerine gelmesini sağlayan şey müzik; İngiliz alternatif müzik grubu Coldplay. 37 yaşındaki genç çalıştırıcı maçlar öncesinde takım otobüsünde ve idmanlarda Coldplay şarkıları ile oyuncularını motive etmeye çalışıyor.



Pep Guardiola Coldplay şarkılarının futbolcular üzerinde pozitif bir enerji yaydığına inanırken, soyunma odasında ise müziğe izin vermiyor. Barça'lı futbolcuların ilginç terapisine zaman zaman futbolcuların da eşlik ederek idmanlarda arkadaşlarına müzik yayını yaptıkları belirtliyor. Bunların başında ise kaleci Victor Valdes geliyor. Valdes zaman zaman idmanlarda DJ rolüne üstlenerek Hard Rock, Latin müzik tarzında arkadaşlarına şarkılar dinletiyor.

