Barça'nın kupa keyfi



Barcelona Nou Camp'ta Espanyol'u 3-2 yenerek, İspanya Kral Kupası'nda adını yarı finale yazdıran taraf oldu.



Karşılaşmada Barcelona adına golleri 35. ve 48. dakikalarda Bojan Krkic ile 56. dakikada Pique atarken, Espanyol'un sayılarını 59. dakikada Coro ve 69. dakikada Callejon kaydetti. Espanyol'da Jarque 90. dakikada ikinci sarı kartttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.



Bu sonucun ardından, iki takım arasındaki ilk maçın 0-0 sona ermiş olmasından dolayı turu geçen taraf Barcelona oldu.



Kupaya 10 yıldır hasret olan Barcelona, yarı finalde Mallorca ile karşı karşıya gelecek. Yarı finaldeki bir diğer mücadele ise Sevilla ile Athletic Bilbao arasında olacak.







