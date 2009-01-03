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Spor

Barça'nın Adebayor ısrarı

Togolu yıldız Emmanuel Adebayor'un yeniden Katalan devinin transfer listesine girdiği öne sürülüyor.

03 Ocak 2009 02:00


Geçtiğimiz yaz Arsenal'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan ve adı hemen hemen her gün Barcelona ile anılan Togolu yıldız Emmanuel Adebayor'un yeniden Katalan devinin transfer listesine girdiği öne sürülüyor.

Sport gazetesinde yer alan habere göre Barcelona gelecek sezon için takımda golcü sıfatını kaldırabilecek bir başka oyuncunun peşinde. Bu transfer için Barcelona'nın bütçesinde ayırdığı rakamın ise 25 milyon avro olacağı ifade ediliyor.

Eto'o ile olan sözleşmesi 4 ay sonra bitecek olan Barcelona'nın Adebayor konusunda Arsenal ile yakın zaman içinde pazarlıklara başlayabileceği da belirtiliyor.

Barcelona için diğer alternatiflerin ise Lyon'un genç yeteneği Karim Benzema Valencia'nın bitirici golcüsü David Villa olduğu söyleniyor.




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