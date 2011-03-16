Barça'lı futbolcuda tümör çıktı

T24 - Barcelonalı futbolcu Eric Abidal sağlık sorunu neden ile bir süre sahalardan uzak kalacak. Barcelona kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada defans oyuncuları Eric Abidal'ın karaciğerindeki tümör nedeni ile ameliyat olacağını duyurdu.





31 yaşındaki Fransız milli oyuncu cuma günü Katalan başkentinde bir klinikte operasyon geçirecek. Barcelona kulübü açıklamasında oyuncunun özel hayatına saygı nedeni ile daha detaylı bir bilgiye yer vermedi.

Abidal'ın ne kadar süre sahalardan uzak kalacağı konusunda net bir bilgi yer almazken, Katalan devinin limitli kadrosundan ve Fransız oyuncunun bu sezonki iyi performansından dolayı tecrübeli oyuncunun yokluğu Barcelona takımı için önemli bir eksik olacak.

Abidal normal olarak solbek mevkiinde görev yaparken, bu sezon Carles Puyol ve Gerard Pique'nin yokluğunda defansın ortasında da görevini yerine getirdi.



