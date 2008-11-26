Barca'dan 5 gollük resital



Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçında Barcelona deplasmanda Sporting Lizbon'u 5-2 mağlup etti ve grup liderliğini resmen ilan etti.



Jose Alvalade Stadı'nda oynanan karşılaşmada Barcelona'ya galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Henry, 16. dakikada Pique, 50. dakikada Messi, 68. dakikada (K.K) Caneira ve 74. dakikada penaltında Bojan Krkic kaydetti.



Sporting Lizbon'un golleri ise 65. dakikada Veloso ve 66. daikada Liedson'dan geldi. Ev sahibi takımda kaleci Patricio 72. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.



Barcelona bu sonuçla puanını 13'e yükseltti ve grup liderliğini garantiledi. Sporting Lizbon ise 9 puanda kaldı.



