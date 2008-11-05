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Spor

Barca'da Iniesta şoku

La Liga'da ve Şampyonlar Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam eden Barcelona'ya Iniesta'dan kötü haber geldi.

05 Kasım 2008 02:00

La Liga'da ve Şampyonlar Ligi'nde yoluna dolu dizgin devam eden Barcelona'ya Iniesta'dan kötü haber geldi. Basel maçında sakatlanan İspanyol yıldız, en az 1.5 ay oynayamayacak.


Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde C Grubu'nda mücadele eden FC Barcelona'nın orta saha oyuncusu Andres Iniesta, sakatlığı nedeniyle 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

La Liga takımı FC Barcelona'dan yapılan açıklamaya göre, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde FC Basel ile 1-1 berabere biten karşılaşmada, sağ bacağından sakatlanan Iniesta, 6 hafta forma giyemeyecek.

İspanya Ligi'nde lider olan Katalan ekibi, 10 puanla Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda da ilk sırada bulunuyor.

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