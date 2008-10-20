Barça'da 3 eksik var



İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından FC Barcelona'nın Malili orta saha oyuncusu Seydou Keita, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Basel ile yapılacak maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.



FC Barcelona Kulübü'nün internet sitesinde yer alan habere göre, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde (C) Grubu'nda mücadele eden FC Barcelonalı Keita, La Liga'da Athletic Bilbao ile yapılan maçta sağ bacağından sakatlanması nedeniyle Basel maçında oynayamayacak.



Meksikalı defans oyuncusu Rafael Marquez'in sağ ayak bileğindeki, Fildişi Sahilleri'nden orta saha oyuncusu Yaya Toure'nin de omzundaki problem nedeniyle bu maçta yer almayacakları kaydedildi.



6 puanla (C) Grubu'nun lideri olan FC Barcelona, grubun sonuncusu Basel ile 22 Ekim Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacak.



