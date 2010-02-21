Barca yine çok farklı: 4-0

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Bir önceki hafta Atletico Madrid'e sahasında 2-1 yenilerek, ligdeki ilk mağlubiyetini alan Barcelona, Racing Santander engelini rahat geçti. La Liga'nın 23. haftasında Katalan ekibi, konuk ettiği Santander'i 4-0 mağlup etti.Karşılaşmanın golleri 7. dakikada Andres Iniesta, 29. dakikada Thierry Henry, 34'te Rafael Marquez ve 84'te Thiago'dan geldi.Bir pozison sırasında Barcelona kaptanı Puyol, rakip takım oyuncusuyla kafa kafaya çarpıştı. Maç sonrası kulüp doktorları, pozisyon sonrası oyundan alınan Puyol'un durumunda ciddi bir şey olmadığını açıkladı.Santander karşısındaki 4-0'lık galibiyetiyle bol gollü bir maçı daha geride bırakan İspanyol devi Barcelona, 23 maçta 59 gole ulaşarak dikkati çekti.Barcelona, bu galibiyetle puanını 58 yaptı. La Liga'da bu sezon 10. yenilgisini alan konuk ekip ise 25 puanda kalırken günün diğer maçında Deportivo, sahasında Xerez'i 2-1 mağlup etti.