Barca yenildi!..



Milli basketbolcumuz Ersan İlyasova'nın da formasını giydiği Regal Barcelona, İspanya Ligi ACB'nin dördüncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Gran Canaria'ya 68-57 mağlup oldu ve ligdeki ilk yenilgisini aldı.



Ersan İlyasova maçı 10 sayı ve 5 ribaunt ile tamamlarken, Barca'nın sakatlıktan yeni kurtulan yıldızı Juan Carlos Navarro'nun 20 sayısı takımının mağlup olmasını engelleyemedi.



Gran Canaria'da ise James Augustine 16 sayı 5 ribaunt, Carl English ise 14 sayı 4 ribaunt ile takımlarının en etkili isimleri oldu.







