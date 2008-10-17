T24 LogoT24 Logo
Spor

Barca yenildi!..

Regal Barcelona, İspanya Ligi ACB'nin dördüncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Gran Canaria'ya 68-57 mağlup oldu ve ligdeki ilk yenilgisini aldı.

17 Ekim 2008 03:00


Milli basketbolcumuz Ersan İlyasova'nın da formasını giydiği Regal Barcelona, İspanya Ligi ACB'nin dördüncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Gran Canaria'ya 68-57 mağlup oldu ve ligdeki ilk yenilgisini aldı.

Ersan İlyasova maçı 10 sayı ve 5 ribaunt ile tamamlarken, Barca'nın sakatlıktan yeni kurtulan yıldızı Juan Carlos Navarro'nun 20 sayısı takımının mağlup olmasını engelleyemedi.

Gran Canaria'da ise James Augustine 16 sayı 5 ribaunt, Carl English ise 14 sayı 4 ribaunt ile takımlarının en etkili isimleri oldu.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24